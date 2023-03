Ben Affleck no busca dirigir una cinta del nuevo Universo de DC

marzo 16, 2023

Ben Affleck, quien interpretó a Batman en las películas de Batman v Superman, Escuadrón Suicida y La Liga de la Justicia, ha rechazado dirigir en el futuro alguna película dentro del nuevo Universo de DC (UDC).

Pese a que hace algunos meses, luego de tomar el mando de DC Studios junto a Peter Safran, James Gunn aseguró que estaban en pláticas con Ben Affleck para colaborar en la dirección de una nueva cinta del Caballero de la Noche, y que el actor estaba muy emocionado por hacerlo, todo parece indicar que esto está lejos de suceder.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter con motivo de la promoción de Air, su próxima película, Affleck aseguró que su negativa a dirigir una cinta de DC no tiene nada que ver con James Gunn, sino que no le interesa la manera en que están dirigiendo este universo cinematográfico.

De hecho, fue muy contundente con su opinión sobre el rumbo que está tomando el estudio que vio nacer a Batman, y llama la atención que su afirmación contradice las palabras de Gunn hace algunos meses.

“No dirigiría algo para el DC de [James] Gunn. Por supuesto que no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir de la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, comentó el actor.

Al ser cuestionado sobre qué salió mal en la fallida cinta de La Liga de la Justicia estrenada en 2017, el intérprete ha remarcado varios eventos desafortunados que estropearon la producción.

“Se podría dar un seminario sobre todas las razones por las que esto (Liga de la Justicia) es cómo no hay que hacer las cosas. Desde la producción hasta las malas decisiones, pasando por horribles tragedias personales, y terminando con el sabor de boca más monstruoso”, comentó el actor sobre la cinta que comenzó Zack Snyder y que terminó de rodar Joss Whedon.

La última aparición de Ben Affleck dentro del Universo DC será en la futura cinta de The Flash, protagonizada por Ezra Miller, que llegará a los cines el próximo 16 de junio. Affleck habló también sobre su papel en la cinta y cómo consiguió encontrar el tono correcto para dar vida del Caballero Oscuro, a pesar de no querer interpretarlo más.

“Por fin he descubierto cómo interpretar a ese personaje [Batman], y lo hice muy bien en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy ahí, es realmente genial”, aseguró.