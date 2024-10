Bendicen animalitos en Iglesia de Xalapa

octubre 4, 2024

Celebran el Día de San Francisco de Asís, patrono de ambientalistas y trabajadores forestales

Yhadira Paredes, Xalapa, Ver.- Unos muy guapos y bañaditos, otros ahí más o menos, medio despeinados, así llegaron perritos, gatitos, pájaros y cotorros a su bendición en la misa de 12 de la iglesia La Resurrección, una de las parroquias xalapeñas que ofrecieron misas en honor a San Francisco de Asís.

El sacerdote Ausencio Jiménez recordó al Santo Patrono de los animalitos, los trabajadores forestales y los movimientos ecologistas que se conmemora este 4 de octubre.

A la Parroquia ubicada en Xalapa llegaron personas con sus mascotas para que fueran bendecidas en este día.

“El hecho de que traigan ustedes sus mascotas, yo quisiera pensar en el amor y cariño que Francisco (de Asís) veía en el medio ambiente y naturaleza. La naturaleza que es la obra del poder y amor de Dios. San Francisco le decía al sol Hermano sol, hermana luna, la hermana tierra”, dijo el sacerdote.

Aseveró que lamentablemente el mundo que Dios dio se está destruyendo cada día, lo que queda de manifiesto por desastres naturales, cambios climáticos.

“Nos dan temor, nos dan pavor, pero no nos ponemos a pensar que tal vez nosotros somos responsables de lo que ocurre, tirando basura, no cuidando el ambiente. No nos ponemos a pensar qué va a pasar con nuestro mundo en unos 10 años, qué mundo le vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros”.

Recordó que en temporada de sequías el ser humano pelea por el agua, hace marchas y manifestaciones, pero nada se hace para cuidar el material hídrico.

En la celebración eucarística pidió la intervención de San Francisco para que la humanidad tome conciencia y evite llevar al mundo a su destrucción.