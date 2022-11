Benéfica la aprobación  de la iniciativa «vacaciones dignas»: Diputada

noviembre 4, 2022

Lizbeth Inclan/ Boca del Río.-Luego de que el Senado de la República aprobó la iniciativa conocida como vacaciones dignas, que plantea elevar de 6 a 12 días el periodo vacacional anual para los empleados, la suma de dos días por cada año trabajado y a partir del sexto año se aumentan dos días por cada cinco años.

La diputada federal, Rosa María Espejo aplaudió la iniciativa y afirmó que será aprobada por la cámara de diputados, pues es benéfica para miles de trabajadores.

La propuesta reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. Esta ley no había sido reformada en materia de vacaciones desde el año 1970.

La diputada federal, señaló que sorpresivamente el sector empresarial se ha mostrado a favor, ya que México es uno de los países con más horas laborales, pero que tiene menos días de vacaciones.

«Ya existen las sanciones, ahora con este nuevo calendario se tendrá que aplicar, es un tema que la Secretaría de Trabajo tiene que vigilar para que los patrones cumplan y le cumplan al trabajador h el trabajador, haga valer sus derechos […] no, pero seguramente no pasará de la próxima semana ya que entramos al presupuesto de egreso h seguramente, si nos llevamos toda la semana pasará a la siguiente, pero no creo que pase de este mes», afirmó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ahora el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para que se le dé el trámite correspondiente.

La diputada federal agregó que esta ley podría entrar en vigor el próximo año.