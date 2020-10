Benegastro te podría causar hasta cáncer en el estómago: Ricardo Sheffield

octubre 15, 2020

Redacción/Xalapa.- El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield explicó para En Contacto los motivos por los cuales muchos productos lácteos salieron del mercado esta semana.

“Es la aplicación de una nueva ley que entró en vigor en Julio y que entiendo que a muchos industriales los haya sacado de balance… esta es la ley de infraestructura de la calidad, y al avalar esta ley nosotros podemos retirar del comercio productos que incumplen con normas oficiales mexicanas” explicó el titular.

“Todos ellos eran productos que venían tiempo desahogándose como el de los quesos que tenían muchas inconsistencias y poder resolver los problemas del mercado… y ya sin ninguna queja puedan volver al mercado”, aclaró.

Sheffield mencionó que la mayoría no constituían casos graves por lo cual podrán volver rápidamente al mercado ajustando los lineamientos que se les pidió; sin embargo otros sí incurrían en delitos más fuertes que les llevará un tiempo solucionar; “daban menos producto del que anunciaban y mentían en la información nutrimental que daban, como el slogan falso de que «benegastro» te genera un beneficio a tu sistema gástrico y «benegastro» no te genera ningún beneficio… por el contrario si pretendes aliviar con la frescura de «benegastro» vas a tener cáncer en el estómago… y hay que subrayar, no es la marca, sino el producto”.

Finalmente recalcó que esta nueva ley no busca perjudicar a nadie, sino al contrario ofrecerle calidad a los consumidores de México; “al final lo que queremos son productos 100 por ciento confiables que se apegan a la norma, desde Mérida hasta Tijuana”.