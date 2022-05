Beneplácito del Senado a reactivación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Argentina￼

mayo 27, 2022

Redacción/Oronoticias. La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, sostuvieron una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago Andrés Cafiero, en las instalaciones del Senado de la República.

Sánchez Cordero dijo que se debe trabajar por la convicción de que América puede optar por una verdadera solidaridad, integración y unidad; por ello “consideramos que todos los espacios de unidad panamericana, como la Cumbre de las Américas, deben ser incluyentes y aceptar la diversidad de visiones que existen en el Continente”.

La legisladora celebró la decisión y las instrucciones de los presidentes, tanto de México como de Argentina, para reactivar el Acuerdo de Asociación Estratégica y sus distintos mecanismos institucionales, el cual está vigente desde 2008.

Desde la Cámara de Senadores, apuntó, a la que se le confiere constitucionalmente la facultad exclusiva del análisis de la política exterior, se destaca la continuidad al trabajo de las comisiones con competencia en asuntos políticos, económicos, comerciales y de inversión.

Indicó que la suscripción al Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Complementación Económica, que se realizó el 22 de marzo de este año, traerá mayores beneficios y un desarrollo equilibrado a las industrias automotrices y al sector agrícola.

“Somos optimistas en cuanto a la ampliación y a la profundización del Acuerdo de Complementación Económica número 6, como instrumento que sustenta el comercio bilateral”, expresó.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que por el conflicto en Ucrania, México y Argentina pueden ser parte de las cadenas de suministro agroalimentario y energético de Estados Unidos y Europa.

Dijo que la pandemia generada por el SARS-CoV-2 nos demostró, una vez más, el potencial que tienen los dos países si actúan como socios estratégicos, así como lo hicieron con la gestión de las vacunas.

El senador reconoció en Argentina a un país líder en la producción de alimentos: de trigo, soya y carne. Es el tercer exportador de frijol de soya, después de Estados Unidos y Brasil, y en 2020 fue el mayor exportador de harina y de aceite de soya.

Además, es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de glaciares y está entre los 15 países del mundo con mayor superficie cubierta de hielo, por lo que posee una de las principales reservas estratégicas de agua dulce en el mundo.

México, por su parte, agregó Monreal Ávila, es rico en producción de petróleo y esta condición se fortalecerá con la reestructura del sector energético emprendida por el Gobierno Federal. Ambos países, enfatizó, tienen un gran potencial en energías renovables y nuestro país ha logrado avances importantes en el sector manufacturero y en dar valor agregado a sus materias primas.

Pero, además, nuestro país, de forma muy importante, ofrece acceso directo y seguro al mercado de América del Norte.

Las crecientes tasas de inflación no nos ayudan en el combate a la pobreza y contra la desigualdad, pero, como en todo, “estoy convencido que si sumamos esfuerzos e inteligencias podemos compartir experiencias y encontrar caminos para aprovechar y potencializar nuestras economías”, afirmó Ricardo Monreal.

El ministro Santiago Andrés Cafiero, expresó que, así como Argentina y México tuvieron un compromiso extraordinario y sistémico para garantizar el bienestar de sus pueblos frente a la crisis sanitaria, al colaborar para el desarrollo de una vacuna, ante los desafíos de la guerra entre Rusia y Ucrania es necesario que trabajen en la misma dirección.

Sostuvo que ambas naciones pueden dar un respaldo a aquellos países de la región que más padecen un alza sistemática en el precio de los alimentos y de la inflación, “pues tenemos la sensibilidad de dos presidentes, que dicen que en el Continente hay desigualdades estructurales que se deben resolver”.

Afirmó que su país no está de acuerdo con las restricciones que establecieron los organizadores de la Cumbre de las Américas 2022 a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Santiago Cafiero destacó que Argentina no señala, no reparte sanciones ni bloquea países, ya que debe existir siempre un respeto mutuo y es necesario el diálogo, aunque no haya coincidencias con algún dirigente político, “por ello lo mejor es tenerlo en una mesa para discutir sobre los desacuerdos”.

Aseguró que es fundamental que se continúe con el exhorto para que todos los países acudan a la Cumbre de las Américas, “debemos estar todos, porque tenemos un mensaje para darle al mundo”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, celebró la visita del ministro de Comercio de ese país, sobre todo ahora que México y Argentina pasan por un gran momento en sus relaciones diplomáticas, ya que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández tienen grandes coincidencias.

El senador destacó que América Latina estaría confirmando que a finales del año caminaría en la dirección de lograr gobiernos progresistas, como podrá ocurrir en las elecciones presidenciales de Brasil y Colombia, lo que puede ayudar a unificar los criterios de los países latinoamericanos.

Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, destacó que el papel de la presidencia pro tempore de Argentina en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, “permite soñar en una patria grande de todos los países del Continente”.

Propuso para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, crear una estructura pequeña, austera pero permanente, con el propósito de institucionalizar a este organismo, así como instituir un “gran programa de becas de posgrado para estudiantes latinoamericanos y caribeños, a través de convenios universitarios”.