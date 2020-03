Bentley Mulliner Bacalar, el auto de lujo con nombre mexicano

México/Medio Tiempo. El lujo en toda la extensión de la palabra. Bentley Mulliner creó un nuevo auto que tendrá solo 12 piezas en el mundo.

El nuevo Bentley Mulliner Bacalar está inspirado en en la belleza natural de la laguna Bacalar en Quintana Roo. El Bacalar basa su diseño en el Bentley EXP 100 GT.

En este caso la nueva creación no es un eléctrico y lleva bajo el cofre un monumental motor W12 de 6.0 litros con 650 hp y 667 libras pie de par.

Usa una caja automática de ocho cambios que puede repartir la potencia en ambos ejes, aunque generalmente enviará la mayoría al eje trasero.

La compañía británica anunció que la producción será limitada y lleva el nombre de la laguna ubicada en Quintana Roo, convirtiéndose así en un Grand Tourer con el cual la marca está regresando a este nicho de mercado de autos de máximo lujo de dos plazas.

Cada una de las ediciones ya están vendidas y si bien Bentley no ha revelado el costo, se rumora que cada auto tendría un valor de 1.7 millones de euros, cerca de 36 millones de pesos cada uno.​

Shooting star found. Introducing the ultimate driver-focused grand tourer, the #BentleyMulliner #Bacalar. Discover more: https://t.co/lX2eaMZ6Ks pic.twitter.com/wVO4v8F0Cw