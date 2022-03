Betuneros sin esperanzas para salir de la crisis

febrero 28, 2022

Arquímedes González/Misantla. Uno de los sectores que no ven para cuándo saldrá de la crisis, son los olvidados betuneros de esta ciudad de Misantla, mismos que no han recibido ningún tipo de apoyo, pese a que se reactivaron diversas labores educativas y públicas, no ven lo duro sino lo tupido.

Y es que este sector que dependen varias familias Misantecas, ha sido uno de los más golpeados debido a que la pandemia del SARS-CoV2, los frentes fríos y la poca economía que fluye en la ciudad, han sido los temas que más ha golpeado a los más de 12 betuneros del zócalo de la ciudad, aunado a ello la falta de trabajo que no le llega se les hace más complicado que lleven el pan a sus hogares.

Algunos de los betuneros, manifiestan que pese a que enlas últimas semanas algunas personas han retomado sus actividades laborales con normalidad, no se ve circulante como en antaño, donde algunos si bien les va hacen ‘boleadas’ 5 al día, y algunos que menos tiene hasta 3 hacen destacando que lleguen a laborar desde las 7 de la mañana y algunos concluyen hasta las 8 o 9 de la noche para poder llevar el sustento a sus familias.

En un pequeño balance sería que al menos los que le va bien están ganando de entre 125 pesos, y a los que de plano a los que poco les llega trabajo logran 75 pesos, considerando que una boleada regular esta en 25 pesos, y a esto se agrega que los insumos para realizar el aseo de calzado han incrementado sus precios, y eso merma aún más sus ingresos.

Resaltan que en ocasiones pasan horas sin realizar ninguna boleada; aunado a esto, los frentes fríos que han azotado continuamente esta zona también impiden que laboren en el parque, pues las bajas temperaturas y la lluvia los golpeó estrepitosamente.

Refieren que esperan que en próximas semanas se regrese a la normalidad y que ojalá la autoridad de este municipio los tome en cuenta para brindarles algún tipo de apoyo, ya sea económico o en especie, pues sus familias dependen directamente de este trabajo.