Beyoncé podría firmar contrato millonario con Disney

junio 10, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Beyoncé se encuentra en negociaciones con Disney para firmar un millonario contrato que la llevaría a colaborar en tres producciones de La Casa Del Ratón.

La estrella del pop se ha posicionado como una de las cantantes más poderosas del planeta debido a la cantidad de seguidores que tiene y la vasta fortuna que ha logrado acumular gracias a su música y a las relaciones empresariales que mantiene. Sobre esto, la relacion con Disney es una de las más importantes pues sus colaboraciones con el estudio siempre resultan un éxito.

Su último trabajo en conjuto fue el remake de ‘El Rey León’, donde prestó su voz al personaje de Nala y formó parte del soundtrack con la canción ‘SPIRIT‘. La cinta resultó un éxito en taquilla y confirmó que con el paso de los años la cantante logra consolidar su legado en el mundo del entretenimiento.

Ahora, el diario británico The Sun ha informado que la intérprete estaría ultimando detalles de un nuevo e impresionante contrato con Disney por el cual se embolsaría la cifra de 100 millones de dólares y confirmaría su participación en tres nuevas producciones del estudio. El primero de ellos sería la banda sonora de la secuela de ‘Black Panther‘, que está previsto que llegue a las salas en mayo del 2022.

Sobre los otros dos proyectos no se conoce demasiado, pero una fuente interna dijo a The Sun que los ejecutivos de Disney están interesados en que Beyoncé preste su voz como narradora de alguno de los nuevos documentales que estrenarán en Disney Plus, tal como lo hizo la ex Duquesa de Sussex, Meghan Marckle, en el documental ‘Elephant‘.