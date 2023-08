Biden señala no sentirse sorprendido por muerte de jefe del Grupo Wagner

agosto 23, 2023

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este miércoles no sentirse sorprendido por la muerte de Yevgueni Prigozhin, jefe del Grupo Wagner.

Biden aseguró que “no hay mucho” de lo que pasa en Rusia, en donde su homólogo, Vladimir Putin, no esté detrás.

“No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media”, dijo Biden.

Parte de la declaración de Biden se debe a que antes de hablar con la prensa, el mandatario, la primera dama, Jill Biden, y miembros de su familia tomaron una clase de pilates seguida de otra de spinning.

El líder del Grupo Wagner falleció este miércoles 23 de agosto, luego de que el avión privado en el que viajaba se estrellara en la región rusa de Tver.

Cabe destacar que, Prigozhin realizó hace dos meses una fallida rebelión militar contra el Kremlin en la que llegó a tomar Rostov del Don.