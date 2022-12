diciembre 10, 2022



Redacción Xalapa.- La más reciente película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever volverá a gobernar las listas nacionales estadounidenses una vez más, ya que la recaudación total de taquilla del fin de semana amenaza con alcanzar un nivel de 2022.

Los analistas proyectan $ 38,5 millones en ventas de boletos en todos los estrenos teatrales para el período de tres días. No solo es el peor resultado colectivo en algunos meses, sino que también es solo un pequeño paso por encima de los aproximadamente $35 millones brutos totales del fin de semana que comenzó el 28 de enero. Después de un feriado de Acción de Gracias decepcionante, los expositores esperan que el lanzamiento de “Avatar: The Way of Water” el próximo fin de semana obtenga un impulso sustancial antes de fin de año.

Una fracción sólida de esos números proviene de Wakanda Forever, que casi no ha enfrentado amenazas como líder de taquilla desde su lanzamiento a mediados de noviembre. La secuela de Marvel ganó $2.8 millones en 3,725 ubicaciones el viernes, en camino a un fin de semana bruto de alrededor de $ 11 millones.

Las ventas nacionales de boletos ahora ascienden a $401 millones. La película pronto debería superar los $411 millones ganados por su compañero de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness para convertirse en el segundo estreno nacional más taquillero de 2022, solo detrás de Top Gun: Maverick.