‘Blood or Honey’ gana el Music Video Awards 2022

Después del lanzamiento oficial del sencillo y video musical – dirigido por el reconocido director David Pablos- de “Blood or honey”, en tan solo unas pocas semanas, este proyecto que representa el debut solista de Bernardo Castilla comienza a capturar de manera progresiva la atención del público y de miembros de la industria musical y audiovisual, una muestra de ello es el premio a Best in Show obtenido en la tercera edición del festival de videos musicales Music Video Awards (MVA), que se celebró en Los Ángeles, California el pasado 19 de noviembre de 2022.

El festival audiovisual MVA celebra a las piezas gráficas que acompañan las nuevas propuestas musicales alrededor del mundo a través de 23 categorías distintas, siendo Best in Show la categoría principal al ser un conjunto de las demás categorías: performance, vocal, originalidad, impacto, canción, cinematografía, etcétera. En su catálogo de otoño 2022, “Blood or honey” destaca al ser el proyecto ganador de esta reñida categoría.

El tema y el vídeo músical, como las olas, te azota para luego elevarte, entre una cacofonía de guitarras, un saxofón que gime como ballenas, risas extrañas y una soprano que nos lleva hasta la cúspide de una expresión musical caótica donde todos los elementos conviven como uno, terminando con el primer y último sonido del humano – la respiración.

Sencillo bajo la producción del surrealismo sónico de Kauss, la composición reta la narrativa musical convencional y nos remonta a un momento en donde lo psicodélico fue sinónimo de la divinidad. Espasmos, exaltación y clímax, “Blood or Honey” llega a la escena mexicana y a la internacional como una propuesta inédita y alucinante.

A su vez, el video fue grabado en el mágico pueblo de Zoh-Laguna en Campeche y dirigido por el aclamado director David Pablos, sus imágenes pautan el aspecto derruido de esta historia. Conforme los sintetizadores van creciendo, las imágenes se van distorsionando creando esta crisis entre lo ilusorio y lo real, lo plácido y lo desgarrador y entre el transcurso del día a la noche, vemos una metamorfosis que culmina en la laguna al ritmo de un violento fuego.

A propósito del galardón obtenido en este certamen internacional Bernardo Castilla detalla que está muy agradecido con la respuesta del público, “siempre arrancar con un proyecto solista es un camino incierto y de autodescubrimiento y ser recibido de esta manera únicamente me hace querer sacar este EP más rápidamente”.

“Blood or Honey”, comienza su trayecto en ruta de festivales de videos musicales, un proyecto que conjunta lo mejor de música multi instrumental en un ambiente onírico y surreal creado en conjunto por Bernardo Castilla, David Pablos y el productor musical Kauss. El sencillo y el video se encuentran ya disponibles para el público en todas las plataformas digitales, una prometedora propuesta independiente mexicana que se abre paso a paso las puertas en la escena musical.