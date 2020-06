BOA, acción perversa de AMLO para desacreditar el proceso electoral de 2021

junio 10, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez denunció que la supuesta conformación de un Bloque Opositor Amplio (BOA), dado a conocer ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un distractor más para desviar la atención de la crisis económica y de salud que atraviesa el país y una acción perversa para desacreditar el proceso electoral federal del próximo año.

La cortina de humo de esta semana es particularmente grave, indicó, porque el documento difundido por el Presidente, el cual nadie sabe quién llevó a Palacio Nacional y nadie sabe de dónde proviene, incluye como presuntos participantes del bloque opositor al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Tal parece que está abonando el camino en caso de que alguna resolución no le venga a modo, en que alguna decisión de la ciudadanía le sea adversa, para desacreditar al INE, para desacreditar al Tribunal Electoral Federal (…) lo cual se me hace una acción verdaderamente perversa con el propósito de desacreditar al árbitro del proceso electoral”, advirtió la senadora por Querétaro.

Durante la conferencia de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) previo a la sesión de la Comisión Permanente, Guadalupe Murguía destacó que el tema ha sido comentado en son de broma y tomado en condiciones casi chuscas, pero, dijo, es importante atenderlo con seriedad, toda vez que se trata del Presidente de la República y el documento se presenta en un espacio oficial.

“Yo sí tomo en serio el carácter de la investidura presidencial y lo que el Presidente de viva voz y a través de su vocero transmite en la conferencias mañaneras, y creo que esta mención del BOA primero lo que busca es polarizar aún más a la sociedad, algo que hace reiteradamente, y busca desviar la atención de los problemas realmente importantes”, apuntó.

Añadió que se pretende distraer a la opinión pública y no dar cuenta de las acciones que el gobierno debería estar implementando para atender los graves problemas de salud y económicos que padecen las familias mexicanas en medio de la pandemia por el Covid-19.

“Nos gustaría escuchar qué destino le va a dar a los mil millones de dólares que el Banco Mundial le prestó a México, y cuál ha sido el destino a los 2 mil 130 millones de dólares que ya les entregó en los últimos 18 meses, porque aparentemente no lo va a destinar a proyectos de salud ni a la reactivación económica”, manifestó.

El hecho de que el Presidente señale una serie de personas, periodistas, analistas, gobernadores de oposición, organizaciones empresariales, lo que busca es amedrentar e intimidar a los que él considera los adversarios del régimen, indicó.

“Ha dicho reiteradamente, el que no está conmigo, está contra mí”, sostuvo.

Y tal parece que ahora dice: “El que está contra mí, yo también voy contra él”, agregó.

Por otra parte, recordó que todos los senadores votaron a favor de incorporar los programas sociales en la Constitución, por lo que rechazó que se hayan negado los apoyos a las personas de la tercera edad y las becas para los estudiantes, como lo afirmó hoy el Presidente en su conferencia matutina.

“Cuando el Presidente no quiere entender algo que fue claro y evidente como fue el sentido de la votación en la Cámara de Senadores, pues poco hay que hacer o poco hay que decir; si no le queda claro es porque seguramente no es de su interés el que le quede claro”, concluyó.