Bob Marley cumpliría 75 años, así le rinden homenaje

febrero 6, 2020

Jamaica/CNN. Para celebrar el cumpleaños 75 del ícono de la música, Bob Marley, y el 40 aniversario del clásico “Redemption Song”, la familia del cantante jamaiquino, Island Records y UMe han comenzado a desplegar sus planes anuales bajo el título “MARLEY75”.

En el comunicado de prensa que la disquera Universal Music compartió se resalta el honor al Mes de la Historia Negra y para marcar el comienzo de todas las celebraciones de “MARLEY75” para 2020. También se habla del nuevo video oficial del tema “Redemption Song”, creado por los artistas franceses Octave Marsal y Theo De Gueltzl, con una impresionante animación con 2.747 dibujos originales con símbolos poderosos para amplificar la magnitud de las letras e importancia de la canción en el mundo de hoy.

Nesta Robert Marley nació en St. Anns, Jamaica, en 1945, pero murió a la edad de 36 años de un extraño cáncer, en 1981. Marley nunca recibió en vida una nominación al premio Grammy. Sin embargo, fue en 2001 que recibió el Grammy Lifetime Achievement Award por sus contribuciones artísticas a la industria de la música. Marley cantó, sobre todo, desde el amor hasta la libertad y la autorreflexión.

En 2017, se lanzó el disco conmemorativo por el cumpleaños 70 de Marley, “Easy Skanking in Boston ’78”

Foto: Web

Discografía de estudio:

“The Wailing Wailers” (1965)

“Soul Rebels” (1970)

“Soul Revolution” (1971)

“The Best of The Wailers” (1971)

“Catch a Fire” (1973)

“Burnin’” (1973)

“Natty Dread” (1974)

“Live!” (1975)

“Rastaman Vibration” (1976)

“Exodus” (1977)

“Kaya” (1978)

“Babylon by Bus” (1978)

“Survival” (1979)

“Uprising” (1980)

“Confrontation” (1983)

En cuanto a las celebraciones de “MARLEY75”, que iniciarán en la primavera de este año, se abarcará todo lo relacionado con la música, la moda, el arte, la fotografía, la tecnología, el deporte y el cine.

Por su parte, Ziggy Marley y Stephen Marley, hijos del fallecido cantante, encabezarán el festival BeachLife, que contará con un extenso catálogo de canciones de Bob Marley, para celebrar el cumpleaños de su padre en el evento de tres días de música inmersiva, arte y gastronomía junto al mar.