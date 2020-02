Bodas colectivas en Xalapa se harán hasta Mayo

febrero 16, 2020

Redacción/Xalapa.- Como una forma de honrar a todas aquellas mujeres que por años han sido parejas y mamás, pero que por diversas causas no han podido legalizar su relación, la entrega de actas de matrimonio de la campaña de Bodas colectivas 2020 se realizará en mayo, en el marco del Día de las Madres, informó el oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona.



De acuerdo con el funcionario, la campaña se realiza con la intención de otorgar certeza jurídica a las familias xalapeñas, puesto que la figura del matrimonio permite a los ciudadanos acceder de manera ágil y oportuna a derechos filiatorios, alimentarios, hereditarios y laborales, entre otros, a diferencia del concubinato, que no ofrece garantías legales si no es previamente reconocido por una autoridad judicial, lo que puede implicar juicios largos y costosos.



Además, informó que para participar en la campaña gratuita, los interesados deben acudir acompañados de cuatro testigos a la Oficialía del Registro Civil, ubicada en el bulevar Porfirio Díaz s/n, colonia Xallitic; al Módulo Integral del Registro Civil, ubicado en la calle Miguel Barragán 1, zona centro, o a alguno de los 14 Centros de Gestión Comunitaria (CGC) para llenar la solicitud de inscripción, entregar copias de actas de nacimiento y de credencial de elector, así como un comprobante de domicilio.



El Oficial del Registro Civil explicó que la recepción de documentos iniciará este lunes 17 de febrero y culminará el sábado 16 de mayo, con el evento formal de entrega de actas de matrimonio.