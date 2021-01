Bomberos Coburbados reciben hasta 20 solicitudes al día de traslados por Covid

enero 22, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Mientras a nivel nacional se registran cifras récord de contagios desde que inicio la pandemia, en Veracruz está semana también se rompieron récords de atención a pacientes con síntomas graves.

De acuerdo con el presidente del patronato de Bomberos Conurbados de Boca del Río, Antonio Chedraui Bolado, el pasado lunes se registró el mayor número de solicitudes de ambulancia para trasladar pacientes con síntomas de Covid-19 con 20 solicitudes en tan solo 24 horas.

Hemos tenido muchos pacientes de covid, en total de reportes son de 10 12 diarios, estamos atendiendo de 5 a 6 caso diarios, el lunes fue el día más alto tuvimos en 24 horas 20 solicitudes de ambulancia y los últimos días han sido los más críticos, los más pesados», dijo.

Recordó a la población que solicita el servicio que es necesario saber a qué hospital se trasladará el paciente y confirmar que ser recibido, pues reconoció que algunos ya no están recibiendo pacientes Covid.

«Necesitamos que el paciente nos diga a qué hospital va a ir porque no podemos tráelo paseando en la ambulancia a ver si lo recibe o no. La clínica 71 del IMSS ya no recibe pacientes Covid, el Hospital Regional y otras clínicas si están recibiendo pacientes», dijo.

Por último, Chedraui Bolado pidió a la población que mantenga los protocolos sanitarios y se mantengan en casa para poder reducir los casos de contagio en las próximas semanas y no subir nuevamente a semáforo rojo.