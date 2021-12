Bomberos de Misantla no entran al presupuesto 2022

diciembre 24, 2021

Arquímedes González/Xalapa. Con fecha 13 de septiembre de este año, el parque central de bomberos de Misantla A.C., solicitó al ayuntamiento de Misantla, que solicitara a la legislatura local, el presupuesto para que fueran beneficiados en el presupuesto 2022, sin embargo, el tiempo ha pasado y simplemente no entrarán en el ejercicio del próximo año y nueva administración municipal.

En dicho documento el H. Cuerpo de Bomberos Misantla, se le solicitó al Ayuntamiento de Misantla, se solicitará a la legislatura local el recurso como lo marca la ley de protección civil, y de esta manera fueran contemplados en el presupuesto de egresos del 2022, en este documento que fuera recibido en el Ayuntamiento, y que se aprecia rúbrica de la máxima autoridad, se estipula el programa operativo anual 2022, así como sueldos del personal, costos en material e insumos, mantenimiento de unidades, del inmueble, equipo de trabajo, y la dispersión de gastos.

Tuvieron que transcurrir 3 meses, y se les informo que no se podía dar este paso, debido a que se les tenía que pagar a los agentes y subagentes municipales del municipio de Misantla, por lo que se tuvo la necesidad de dar a conocer a la opinión pública, del problema que padecen, así lo expresó Guillermo Amador Rodríguez Hernández, vice presidente del patronato de bomberos, y con cargo de segundo comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos.

“Hicimos de conocimiento a la ciudadanía, que como lo marca la ley de bomberos del estado de Veracruz, la Ley General de Protección Civil del estado de Veracruz, y también la ley orgánica del municipio libre, indica que es el ayuntamiento que tendrá que solicitar al congreso, un presupuesto y a fijar un presupuesto, de acuerdo a las capacidades de cada uno de los Ayuntamientos a los cuerpos de Bomberos, en especifico a mencionar a Bomberos de ese municipio o esa región, este caso solicitamos en vía legal al ayuntamiento local, ese presupuesto, no les estamos pidiendo, que le quiten un recurso a obras públicas, al DIF, a ninguna otra de las áreas del ayuntamiento, simplemente es soliciten una partida adicional que esta contemplada en la ley para los cuerpos de Bomberos, y eso es para el próximo ejercicio que es 2022, realmente la intención es que dejara ya solicitado, para que el próximo Ayuntamiento tuviera ese presupuesto para poder ir empleándolo mes con mes, conforme a una dispersión que se les hizo llegar, el trabajo del presupuesto se le entrego en mano tanto a la ofician del alcalde, como a la sindica, como a los regidores correspondiente, en mano, para que tuvieran conocimiento de que se había solicitado, y así mismo tuvieran la vigilancia de que el tesorero y el alcalde, pudieran agregarlo a la solicitud del presupuesto 2022, la verdad esperamos de que en visto se hizo todo en forma legal, trasparente y todo, ya se les dio el trabajo elaborado simplemente para hacer algunas predicciones que ellos consideraran, dijimos este año vamos a contar con el presupuesto”.

El vicepresidente del patronato de bomberos, lamento que no fuera considerado esta petición que por ley se marca, esto -dijo- beneficia a la población afectándolos cuando ellos requieran de un servicio, “en teoría ya no es momento de pedir el presupuesto, pero en el mes de enero, hay una solicitud al congreso donde puede haber una aclaración o rectificación del presupuesto, por algunos detalles que se quedaron sueltos, como es el caso de nosotros, y en el mes de enero, puede haber esa solicitud, nuevamente al congreso de que nos incluyan, es mas lastimoso que la actual alcaldesa, expone que es de suma importancia el pago a las autoridades de las congregaciones, pero como te repito con la petición no se le quitaría nada a partidas sociales, salarios, ni nada, es un presupuesto como lo marca la ley, para Bomberos”, remato.