Bon Jovi salva a una joven de saltar de un puente en Nashville

La legendaria estrella de rock, Jon Bon Jovi, logró evitar una posible tragedia al persuadir a una mujer, que presuntamente quería saltar desde un puente en Nashville, Estados Unidos, según informó la Policía local.

De acuerdo con un mensaje publicado por la Policía de Nashville, los hechos ocurrieron en el puente peatonal de Seigenthaler, que cruza en el río Cumberland, en donde Bon Jovi y un ayudante de producción de un video fueron quienes intervinieron.

El diario local The Tennessean reportó que el momento fue captado en un video, inicialmente publicado por la policía local en Youtube, sin embargo fue retirado posteriormente. En las imágenes muestran como la mujer se encontraba al otro lado de la barandilla del puente, aferrada a ella con los brazos.

Incredible. Rock legend Bon Jovi convinces woman in Nashville to not leap from bridge. (Video: Metropolitan Nashville Police Department) pic.twitter.com/fXZeOCWSSx — Mike Sington (@MikeSington) September 11, 2024