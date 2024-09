Bono Bienestar de los trabajadores del magisterio no se incluye en su proceso de jubilación

septiembre 29, 2024

De 16 mil pesos terminan con 3 mil 500 o 4 mil pesos mensuales

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Al no estar incluido en el concepto de sueldos y salarios, el llamado Bono del Bienestar que autorizó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2022 para los trabajadores del magisterio no se incluye al momento de su jubilación, es decir, el Instituto de Pensiones del Estado no lo suma y los jubila con mensualidades de entre 3 mil y 4 mil pesos.

Así lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano, Ramón Ramírez Polo, quien dijo que es urgente que se remita una iniciativa de ley desde el Ejecutivo Estatal para que se incluya dicho recurso.

En entrevista, el dirigente magisterial hizo un llamado a la próxima gobernadora Rocío Nahle García para que se pueda llevar a cabo esta situación y garantizar una jubilación y pensión digna.

“El presidente de la república lo anunció, con bombo y platillo, desde el 2022, le vienen pagando el incremento y todo eso, y está bien, están ganando 16 mil pesos, el problema es cuando se jubilan, cuando se pensionan. Hay un compañero que se va con 3 mil 600 pesos al mes pensionado y otro con 4 mil pesos”.

De acuerdo a Ramírez Polo en el IPE les informaron que este Bono del Bienestar no entra en sueldos y salarios, por lo que no se puede incluir en el monto total de la pensión que se otorga a los maestros que buscan jubilarse.

“Investigamos en el IPE, dice, eso tiene que ser una iniciativa de ley del gobernador, ya el gobernador Cuitláhuac García se va, no le da tiempo, pero la nueva gobernadora la ingeniero Rocío Nahle le hago ese llamado humildemente, de que vea por los trabajadores”.

En ese sentido, refirió que los profesores que se están jubilando en este 2024 se tendrán que ir sin ese aumento salarial que autorizó el presidente de la república.