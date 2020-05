Borussia Park recibió a miles de aficionados de cartón

Alemania/Récord. El balón volvió a rodar en Borussia Park tras el parón obligatorio por el COVID-19. El Bayer Leverkusen visitó al Borussia Monchengladbach en la Jornada 27 de la Bundesliga y el equipo de las ‘Aspirinas’ se llevó el triunfo con un marcador de 1-3.

Sin embargo, el estadio del equipo de Monchengladbach no lució vacío ya que más de 13 mil aficionados del equipo local pagaron 19 euros para poder estar en el estadio de una manera diferente.

Los fanáticos del Borussia con carné de socios pudieron tener su fotografía pegada en diferentes cartones para que el estadio luciera abarrotado y el equipo supiera que la afición los apoyaría a pesar de no estar presentes en el estadio.

A pesar de la gran iniciativa del equipo de Monchengladbach, el Leverkusen se llevó los tres puntos con doblete de Kai Havertz y Sven Bender. Por parte del equipo local descontó Marcus Thuram.

Con este resultado, las ‘Aspirinas’ superaron al Borussia en la clasificación general llegando al tercer puesto con 53 puntos, por 52 unidades del Monchengladbach.

Attacking the Nordkurve now. Let's turn this one around! 🐎💚 (46')#GladToBeBach #BMGB04 0-1 pic.twitter.com/jUZyTLFBOw