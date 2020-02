Boxeador Julio César Chávez Jr se dedicará a ser cantante

febrero 11, 2020

México/OroNoticias. El hijo del famoso boxeador Julio Cesar Chávez, anunció a través de sus redes sociales que pronto lanzará un disco lleno de canciones del género musical cumbia, esto causó furor entre sus seguidores.

El deportista contó que su álbum musical tendrá quince de sus canciones favoritas.

“Muy pronto el disco que voy a sacar de música con las mejores cumbias: las mejores 15 cumbias que más me gustan. Pronto lo voy a sacar. Saludos”, dijo el boxeador en un vídeo que compartió en sus redes.

Algunas personas lo tomaron a broma y otras muy en serio.

“Nombre para que le invierte tanto, en spotyfi que haga su lista de reproducción con las cumbias que más le gusten y ya (sic)”; “Quítenle el teléfono”; “Es una amenaza para el mundo”; “Lo perdimos”, se lee entre los comentarios.

En las últimas semanas Julio César Chávez Jr ha estado envuelto en polémica, luego de que un vídeo circulara en redes sociales en donde el boxeador fue retenido por policías en Culiacán.

El hijo de la leyenda del boxeo aclaró la situación desde su cuenta de Instagram:

“Hay un vídeo que circula que unos policías me habían parado, no, los policías me pararon para tomarme una foto con ellos y saludarme porque me conocen, entonces, ya eran las 12:30 de la noche y estaba saliendo gente de un antro” mencionó el boxeador.