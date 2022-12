Brenda ya esta con su hijo: DIF de Boca Del Río entrega al menor

diciembre 18, 2022



Lizbeth Inclan/ Boca del Río,Ver.- Luego de casi tres meses de espera, Brenda Lizbeth Canché Castañeda pudo recuperar a su hijo, que habría sido sustraído por su suegra el 12 de octubre del presente año.

La tarde de este sábado, el DIF municipal de Boca del Río a través de la Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, realizó la entrega del menor que permanecía bajo resguardo en el albergue Santa Ana, a su madre biológica.

Este proceso se llevó a cabo, tras los resultados de ADN que confirmaron el parentesco biológico del bebé y su madre.

María del Rocío «N» suegra de Brenda entregó al bebé a la Fiscalía de Veracruz el 24 de noviembre, luego de que fue señalada por los delitos de sustracción de menores y alteración de afiliación, ya que tras el robo del menor lo asentó como su hijo en el municipio de Boca del Río.

Ahora, Brenda Canché pide el apoyo de las autoridades, ya que no descarta la posibilidad de que su suegra y expareja puedan tomar represalias en su contra.

Además, pide celeridad en las investigaciones ya que a pesar de que hay una denuncia la abuela del bebé no ha sido castigada por el presunto robo.

«El 25 cumple sus tres meses y es una fecha importante, porque navidad, nochebuena, son momentos en que uno debe de estar con su familia y me iba a sentir muy mal si estaba sin mi hijo, de por si me sentía mal porqueas visitas a final de cuentas tenía que entregarlo, ahora estoy contenta y tengo una sonrisa que nadie me puede quitar (…) lo que pido es justicia, lo que he pedido es justicia», afirmó.