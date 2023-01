Brendon Urie confirma la separación de ‘Panic! At The Disco’

Brendon Urie confirma la separación de ‘Panic! At The Disco’

enero 25, 2023

El líder de Panic! At The Disco, Brendon Urie, anunció en redes sociales que el grupo tomará caminos separados después de los shows en Europa y el Reino Unido en febrero y marzo.

Por medio de un comunicado oficial en la cuenta de Instagram de la banda, Urie, de 35 años, indicó que todos estos años han sido geniales, calificando esta etapa de su vida como “un gran viaje”.

“A veces, un viaje debe terminar para que comience uno nuevo”, escribió Urie, y agregó: “Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá”.

En el emotivo mensaje de despedida se añadió: “Al crecer en Las Vegas nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y amigos que hemos hecho en el camino”.

Brendon Urie añadió que esta decisión no fue sencilla, incluso compartió que la trataron de mantener en secreto, pero reconoció que se dio un rumor de que esto sucedería, por ello, lo hicieron público.

En el comunicado el compositor y cantante reveló que el siguiente capítulo en su vida será dedicarse a su esposa Sarah, con quien próximamente debutará como padre, por lo que aseguró que esta nueva aventura será “emocionante”.

Panic! At the Disco se formó en los suburbios de Las Vegas en 2004, cuando Urie se juntó con el guitarrista Ryan Ross y el baterista Spencer Smith en la escuela secundaria. El éxito llegó casi de inmediato cuando el grupo publicó su álbum debut en 2005, Fever You Can’t Sweat Out, impulsado por su sencillo I Write Sins Not Tragedies.

La banda iniciará su última gira el 20 de febrero en Viena, mientras que su último show está programado para el 10 de marzo en Manchester, Inglaterra.