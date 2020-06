Brigadas Itinerantes se mantendrán suspendidas por semáforo rojo

junio 19, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. De acuerdo con Carlos Córdova Vega, subdirector del Registro Civil en el estado, las brigadas itinerantes del Registro Civil que brindan servicios gratuitos a la población se mantienen suspendidas debido a que Veracruz todavía se encuentra en semáforo rojo por Covid-19.

Sostuvo que ante la suspensión de este beneficio a la población, la Secretaría de Gobierno instruyó a las oficinas municipales del Registro Civil brindar los servicios gratuitos de acta de nacimiento.

“Por el momento tengamos la paciencia de no hacerlas por seguir los protocolos de sanidad y de la sana distancia, lo que dice el decreto de no estar aglomerando gente y eventos masivos, entonces la indicación es no hacer este tipo de evento, pero la indicación del secretario de gobierno fue decirles a los ofíciales que están dando ciertas actas de nacimiento de manera gratuita, siempre y cuando estén incorporados al sistema nacional, cuando se reanuden las brigadas nos indicaran a que lugares vamos a ir y a que municipio y población de acuerdo como vaya avanzando el tema”, concluyó.