Britney Spears debutará como pintora en Francia

México/Notimex. La cantante estadounidense Britney Spears debutará como pintora con su primera exposición de lienzos en una galería ubicada en la localidad francesa de Figeac.

La exposición inaugural de la intérprete de Baby one more time y Oops!.. I did it again está titulada Sometimes you just gotta play (A veces solo tienes que jugar).

“Estamos encantados de anunciar que inauguramos la primera exposición individual de Britney Spears en nuestra galería de arte el próximo sábado, día 18 de enero de 2020.”, indicó la galería Sympa en sus redes sociales.

Una de las piezas centrales de la muestra es un cuadro de flores de acuarela que Britney Spears donó hace tres años para reunir fondos para los familiares de las víctimas del tiroteo ocurrido en el festival musical Route 91 Harvest.

La galería compartió en sus redes sociales el video en el que Spears se encuentra en el jardín de su casa y pinta su obra con música de fondo del compositor y pianista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.