Britney Spears no se siente preparada para volver a la música

Redacción/Al MomentoMX. Britney Spears aseguró que aún no está preparada para volver a hacer música después de 13 años bajo una tutela que le quitó el control de sus asuntos personales y empresariales y que la dejó asustada respecto a la industria del entretenimiento.

Spears, de 40 años y quien el mes pasado fue liberada de la disposición judicial de 2008 solicitada por su padre, dijo en una extensa publicación en Instagram que quería “presionarme un poco más y hacer cosas que me asusten, pero no demasiado” en 2022.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. (…) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!”, escribió Britney Spears.

“No hacer más mi música es mi forma de decir ‘vete a la mierda’ en cierto sentido, cuando en realidad sólo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar”, añadió.