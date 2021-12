Bruce Springsteen vende su catálogo musical a Sony

diciembre 18, 2021

Ciudad de México. Bruce Springsteen, célebre músico y cantante estadunidense, vendió su catálogo de publicaciones a Sony. De acuerdo a Billboard, el compositor vendió sus másters a Sony Music y sus derechos de publicación a Sony Music Publishing en un acuerdo combinado por el que se embolsó la nada despreciable suma de 500 millones de dólares.

Desde el comienzo de su carrera, el intérprete de Glory Days y Dancing in the Dark contó con el apoyo de Columbia Records, propiedad de la citada compañía. La RIAA informa que el catálogo de álbumes de Springsteen ha reportado ventas por más de 65,5 millones de copias tan sólo en Estados Unidos. Esta estratosférica cifra incluye a sus aclamados Born in the USA y The River, ambos con certifiación de disco de platino.

Con esta venta, el emblemático compositor engrosa la lista de grandes artistas que han vendido sus derechos de publicación. Entre los músicos que anteriormete hicieron tratos similares, figuran Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Shakira y Neil Young.

¿A qué se debe la tendencia de venta de catálogos musicales a las grandes compañías?

Si tu respuesta fue la pura ambición, déjanos decirte que no va por ahí el asunto. En realidad, la principal responsable es la pandemia. Muchos de los acuerdos que mencionamos anteriormente se realizaron durante la gran pausa provocada por el coronavirus.

Quizá sea verdaderamente imposible imaginar a los grandes músicos pasando por dificultades financieras. Pero lo cierto es que la emergencia sanitaria impactó al gremio por igual, sin respetar grado ni reputación. Y aunque no todos se vieron afectados con la misma intensidad, vaya que sí les asestó un golpe de manera general.

Por ejemplo, David Crosby ,quien también vendió sus derechos de publicación, y quien, respecto ello, expresó: Dada nuestra incapacidad actual para trabajar en vivo, este trato es una bendición para mí y mi familia.

El caso de Springsteen

De acuerdo a Rolling Stone en español, la situación económica de Bruce Springsteen es estable; sin embargo, el dinero no sería su única motivación para separarse de su catálogo.

Por una parte, se halla el tema de las tasas de interés, que actualmente están en su mínimo histórico. Este situación ha propiciado que muchos artistas deseen supervisar personalmente los acuerdos de venta, antes de que algún heredero lo haga.

El caso de Neil Young ilustra muy bien el punto anterior. El cantautor vendió la mitad de sus publicaciones e impuso la condición de que no se concedieran permisos para usarlas en anuncios. ¿Será que Springsteen haya querido definir sus propias cláusulas? Quedamos a la espera de nueva información sobre su trato con Sony.