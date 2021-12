Buenas señales para unos; malas para otros

diciembre 16, 2021

+ Los hermanitos salados en sus últimos informes.

+ Amiguitos en fuga; patitas pa’ que las quiero.

+ Zenyazen festeja con personal de la SEV.

Decíamos en la edición pasada que llamó mucho la atención el hecho de que las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso del Estado no aprovecharon la tribuna para irse con todo contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la comparecencia que realizó en el recinto legislativo el pasado lunes.

No obstante, quien sí tuvo un discurso fuerte y contundente para señalarles sus acciones de corrupción y encubrimiento en el pasado, fue el propio mandatario estatal.

No hay que rascarle mucho cuando se sabe que ambos grupos parlamentarios son controlados (o al menos tienen cercanía) con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde el inicio de la administración decidió exiliarse pero de vez en cuando manda alfiles para darle golpes a la Cuarta Transformeishion… ¿Cómo se sabe? Por las redacciones de sus discursos —que llevan todo el sello del hígado yunista— y porque sus compinches no se mandan solos.

En su columna favorita mencionábamos que esto era una señal de bandera blanca por parte del exgobernador y esos grupos, a sabiendas de que tienen todo el escenario en contra y se va confirmando un futuro incierto para él y sus cachorritos.

También decíamos que esto parecía ir en concordancia con lo ocurrido con la reciente reunión de líderes panistas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes –por fín– decidieron sentarse a dialogar civilizadamente.

Lo anterior es una señal muy buena… y necesaria.

El mismo presidente dijo que era bueno que el PAN dejara la actitud extremista. Además, invitó al partido tricolor a hacer lo mismo, pero pareciera que le piensan mucho en el PRI (algo que tampoco les ayuda mucho si quieren que la gente comience a volver a creer en ellos).

«Es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo, llegaron a una situación muy negativa (…) Es nada más oponerse por oponerse, qué bien que plantearon el diálogo y nosotros queremos diálogo y que conozcan el porqué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general, en lo que representan, no en el interés partidista (…) Que se debata más, que se conozca más y no haya cerrazón, y si consideran que es contrario al interés nacional, si con elementos puedes decir: ‘nos oponemos’. Ojalá el PRI haga lo mismo, que se dialogue», fue lo expresado por el mandatario nacional.

Y es que en nada ayuda al país que las fuerzas contrarias a la Cuarta Transformeishion sean solamente un grupo crítico que vapuleen un día sí y al otro también, todo, absolutamente todo, simplemente porque no son de su partido o proyecto político, y sólo para “legitimizarse” como oposición. Si bien debe haber reclamos justos, también debe haber diálogo.

De por si se viven tiempos polarizados, situación que no ayuda en nada al país; tanto a los opositores recalcitrantes como a los que forman parte de la 4T, no les conviene tener un país confrontado, dividido; por eso la señal de diálogo y acercamientos debe aplaudirse.

En esta nueva fase de acercamiento estuvieron el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; los gobernadores de Durango y de Tamaulipas, José Rosas Aispuro y Francisco García Cabeza de Vaca; los coordinadores parlamentarios, el senador Julen Rementería del Puerto y el diputado Jorge Romero; así como por el presidente de la comisión política, Santiago Creel.

A esto súmese que la gobernadora panista Maru Campos, representando a Chihuahua, abandonará la Alianza Federalista de Gobernadores que se conformó con otros mandatarios de oposición a Morena el año pasado, y volverá a participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) este jueves en Villahermosa, Tabasco.

“Se ha visto que se logra más con el diálogo y la mediación que estando confrontados, por lo que Chihuahua estará de nuevo en la Conferencia Nacional de Gobernadores”, expresó la mandataria a reporteros.

Quizás haya voces al interior del PAN (de manera muy insensata) que con esto quieran decir que ya hay panistas a disposición de Morena, pero la realidad es que al final de cuentas cualquier fuerza política tiene que sentarse a dialogar, a negociar, a hacer política con cualquier gobierno, por el bien del país, el estado o el municipio.

En nada ayuda hacerle al opositor, menos si son los mismos actores políticos del pasado, quienes no tendrán nunca la autoridad moral para criticar lo que se haga en el presente.

A lo mejor para las voces más críticas (y remarco: insensatas) fue como una patada en los testículos, porque, imagínese, ¿cómo se van a reunir con el Peje?

Por cierto, en este sentido, no salieron los miembros más aguerridos de la familia canina del Estero a ponerle el dedo al senador Julen Rementería para acusarlo de ser morenista por reunirse con el secretario de Gobernación, lo que ya va confirmando más la teoría de que sus adversarios los Yunes ven un escenario adverso tanto al interior del PAN estatal como en sus planes políticos a futuro.

En pocas palabras, ya le bajaron de «eggs» y ya lo que seguirá será meramente puro choro mediático para seguir engañando a sus incautos de siempre: «La pucha sigue… No nos vencerán, estamos unidas… Somos víctimas y chillamos hasta en los informes de gobierno familiares, bla bla bla bla bla”…

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que los hermanitos Yunes están bien salados en los últimos informes de Gobierno municipales: el día que le tocó a Fernando le anularon el triunfo a su cuñada y resaltó más la imagen de su hermano llorando a moco tendido… Hace poco más de tres años ocurrió lo mismo con «Miguel Chiquito», quien andaba bien inspirado en su despedida como alcalde de Boca del Río, pero le robó cámara el infarto que le estaba dando al entonces secre de Seguridad Pública Jaime «Sugardaddy» Téllez, quien salió en camilla y toda la cosa al son de «¡Estúpida, mi informe!”…

OTRA NOTA: Lo publica el prestigiado portal Versiones, que todos leen y es referencia obligada: “María Rebeca González Silva, quien renunció este miércoles como Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz, a tan sólo 16 días de que concluya la administración municipal que encabeza el alcalde panista Fernando Yunes Márquez, podría recurrir al criterio de oportunidad y declarar en contra de su ahora ex jefe y en contra del hermano de éste, Miguel Ángel Yunes Márquez, ex candidato a alcalde por la alianza PAN-PRI-PRD… Como es sabido, González Silva estuvo involucrada en la polémica por otorgarle la falsa residencia a Miguel Ángel Yunes Márquez que fue motivo de la revocación de su candidatura a la alcaldía de Veracruz… En la denuncia penal también incluyeron a Gianfranco Melchor Robinson, ex director de Gobernación, y Sergio Flores Sosa, jefe de manzana en el fraccionamiento Reforma, donde Yunes Márquez intentó acreditar su residencia… Al atenerse al criterio de oportunidad, González Silva no será judicializada, pues se sabe que ella podría aducir que recibió órdenes del presidente municipal Fernando Yunes Márquez para otorgarle carta de residencia a su hermano Miguel Ángel… Asimismo, María Rebeca habría deslizado en días pasados que ella “no quiere problemas”, y por ello estaría dispuesta a confesar la verdad sobre la polémica constancia de residencia expedida a Miguel Ángel Yunes Márquez”.

LA ÚLTIMA PORQUE MASTER CHIEF EN EL INFINITE: Al presidir el festejo de Fin de Año para el personal administrativo del sistema estatal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el titular Zenyazen Escobar García, agradeció su trabajo y compromiso porque son parte importante para que el sistema educativo avance. Asimismo, pidió un minuto de aplausos por los servidores públicos que fallecieron a causa de la pandemia del Covid-19. En las instalaciones de la Secretaría, se congregó la base trabajadora para convivir en el festejo.