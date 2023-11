Burusisia Dortmund se impone; FC Barcelona cae inesperadamente ante Shakhtar Donetsk

noviembre 7, 2023

Carlos Poxtan/Xalapa. Hoy en una emocionante jornada de grupos en la Champions, tuvimos una serie de partidos en los cuales se vivieron grandes sensaciones, derrotas impresionantes, y por supuesto, muchos goles.

La cuarta jordana de fase de grupos comenzó enfrentando a los grupos del E hasta el H, comenzamos con un par de partidos tempraneros ya que a las 11:45 AM Borussia Dortmund y Newcastle se enfrentaron por parte del grupo F, en el cual el Borussia Dortmund se impuso con un marcador de 2-0, cabe recalcar que este es un resultado que les da la vida en el que para muchos considerado el grupo de la muerte.

Por otro lado, el Barcelona cayó sorpresivamente contra el Shakhtar Donetsk con una única anotación del equipo Ucraniano, no se le vio cómodo al equipo español durante todo el partido; este resultado no afecta demasiado al Barcelona ya que sigue manteniéndose como líder de grupo.

El resto de los partidos comenzaron a las 14:00 horas con encuentros como Lazio vs. Feyenoord, Porto vs Antwerp, Manchester City vs. Young Boys, Milan vs PSG, Atlético de Madrid vs Celtic, Estrella Roja vs RB Leipzig. Resaltando los partidos como la goleado del Atlético de Madrid por 6-0 al Celtic, la victoria del Manchester City por 3-0 contra el Young Boys y el cerrado partido del PGS vs Milán que se lleva el equipo Italia con un marcador de 2-1, este resultado le complica la clasificación al PSG ya que básicamente lo deja con cero chance se perder, si el equipo parisino llegara a perder se estaría despidiendo de competiciones europeas esta temporada.

Para la jordana de mañana ser esperan grandes encuentros ya que se estarían enfrentando los grupos restantes del A hasta el D, con grandes partidos como Real Sociedad vs Benfica y Napoli vs Union Berlín a las 11:45 AM y por la tarde a las 14:00 PM el resto de encuentros como Kobenhavn vs Manchester United, RB Salzburg vs Inter de Milan, Bayern Munich vs Galatasaray, Arsenal vs Sevilla, PSV vs Lens y Real Madrid vs Braga.