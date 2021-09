Busca Senador “piso parejo” y disminuir consumo de alcohol con esquema de IEPS

septiembre 3, 2021

Redacción/El Demócrata. El representante de Baja California en la Cámara Alta, Gerardo Novelo Osuna, coordino una importante reunión de trabajo con el equipo de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con funcionarios de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, sobre la Iniciativa que propone una modificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas con graduación alcohólica, en vísperas de la presentación y análisis de la Ley de Ingresos del 2022.

El Senador Gerardo Novelo, junto con su equipo de trabajo así como representantes de los sectores productivos de bebidas alcohólicas tradicionales, como la ACERMEX (Asociación Cervecera de la República Mexicana), El Clúster de Mezcal,integrado principalmente por marcas, productores y empresas establecidas en el estado de Oaxaca, La Asociación Nacional de Importadores, representantes del sector académico del Colegio de la Frontera Norte y productores y empresarios vitivinícolas de todo el país.

En dicha reunión el Senador Novelo, destacó la importancia que representa que, en este paquete fiscal, se analice su propuesta de un IEPS Ad-Quantum, el cual mejora la proporcionalidad del gravamen, ya que bebidas con el mismo contenido de alcohol volumen pagarían montos iguales y no dependerían del costo del producto tal y como sucede actualmente. El modelo Ad-Quantum, beneficiaría a las regiones rurales productivas y dará mayor certeza competitiva a productos como: Mezcal, Sotol, Aguardiente, Tequilas y el Vino, pues, no solo se trata de recaudar más recursos, si no de estimular a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

En términos de salud, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, en promedio, la ingesta excesiva de alcohol representa el 27.6% de la población; el abuso del alcohol representa el 4% y 2.2% tiene dependencia. El promedio de inicio de consumo en jóvenes es de 17 años.

Otros de los objetivos extra fiscales que busca el Senador Novelo con esta iniciativa de reforma al IEPS, es evitar el consumo explosivo de alcohol en la juventud mexicana, considerada en la población entre los 17 y 29 años.