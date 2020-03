Buscan a violador serial; ataca en parques de la CDMX

marzo 12, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana buscan a un violador serial que, en los últimos meses, ha atacado a al menos ocho mujeres en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, se trata de un hombre que busca a sus víctimas durante las noches, cerca de alguna zona donde haya un parque público. Regularmente se trata de mujeres que van saliendo de trabajar.

El supuesto violador serial amaga a sus víctimas con una navaja, las lleva a esos parques, busca un lugar oscuro, apartado y ahí las agrede sexualmente. No suele robarles sus pertenencias. Saben que ataca al menos una vez cada 15 días y se le sigue la pista desde al menos diciembre.

Las víctimas:

El caso más reciente que se tiene registrado ocurrió la noche del 28 de febrero en la colonia Molino del Rey. La víctima, una mujer de 55 años, salió de trabajar alrededor de las 21:30 horas, de una empresa ubicada en Montes Urales, en Lomas de Chapultepec.

De su trabajo se fue caminando sobre Paseo de la Reforma para tomar un camión, pero a la altura de un banco se le acercó un hombre, quien “la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello”. La mujer le entregó su teléfono y su cartera.

“Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame”, le dijo el agresor y la llevó a una zona de área verde. “No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”. Tras atacarla sexualmente, el sujeto escapó y la dejó ahí.

Semanas atrás, el 6 de febrero, la FIscalía capitalina recibió una denuncia similar. La víctima, una mujer de 21 años, salía de trabajar y caminaba cerca de la zona de Polanco. De pronto, un hombre se le acercó por la espalda y la amagó con una navaja; la llevó a una zona en la que había algunas bancas y ahí la agredió sexualmente. Se fue sin robarle nada.

Otro de los casos se presentó el 20 de enero, alrededor de las 20:00 horas. La víctima, una mujer de 28 años, fue atacada también en Polanco, específicamente en la calle de Rubén Darío. La joven caminaba cerca del Museo de Antropología cuando un hombre se le acercó y la amenazó con una navaja.

Esta información se revela luego de que el lunes fue detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer cerca del Bosque de Chapultepec. Se trata de un subdirector de la Policía Bancaría Industrial, identificado como Obed de 36 años.

Según la denuncia, la víctima fue una mujer que caminaba por la calle Moliere, a la altura de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, cuando un hombre se le acercó, la amagó con una navaja y la llevó al interior de un parque. La joven logró pedir ayuda a policías.