Buscan en la Sev Asignar 5 mil horas Clases

mayo 30, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. No son 12 mil, sino 5 mil las horas clase que no han sido asignadas en el estado de Veracruz, derivado de las reglas que se deben de respetar para este proceso, señaló la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya.

En entrevista este lunes, la funcionaria estatalla dijo que hasta hace poco las reglas de la Ley de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) habían sido un impedimento para que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pudiera realizar las conversiones de plazas y contratación de maestros y ha generado un retraso, motivo por el que algunos docentes se han manifestado.

Confió en que las trabas que existían se puedan resolver a la brevedad posible, dado que hay un gran interés de la Federación, en conjunto con el estado, para que no se siga afectando a la plantilla de maestras y maestros.

Y es que, dijo, se está tratando de entrar con la mayor cantidad de maestros en las aulas para el siguiente ciclo escolar, no obstante la normatividad los obliga a partir las horas, y un maestro no se va por dos o tres horas a una comunidad lejana porque no le costea.

La SEV lleva a cabo el análisis para que se puedan cubrir dichos espacios, sin que ello se lesione económicamente a quienes imparten clases. Por otro lado, dijo que en el año 2020 es la primera vez que la Secretaría de Educación de Veracruz sale limpia de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Recordó que un caso grave fue cuando esta dependencia tuvo requerimientos para solventar irregularidades por hasta dos mil millones de pesos, por malos manejos hechos dentro de la nómina.

En el caso del 2021 se espera que suceda lo mismo con la revisión, después de que se entregaran solventaciones mínimas que se hicieron en un principio.