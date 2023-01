Buscan impulsar Ley Monse desde el Senado

enero 11, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- La diputada local, Anilú Ingram Vallines visitará en próximos días el Senado de la República para buscar agilizar la legislación de la Ley Monse en el estado de Veracruz.

Es de mencionar que en el pasado periodo legislativo del Congreso de Veracruz no se subió al pleno la votación para su aprobación, con el argumento de que debía ser revisada por la Diputación Federal y el Senado de la República.

La diputada local consideró que lo ocurrido se trató de un «artilugio» que sólo afecta a las mujeres veracruzanas, en ese sentido destacó la importancia de contar con esta ley pues desde los primeros días de 2023 se presentaron feminicidios.

«Recordemos que en la Cámara de diputados se aprobó la ley Monse que no es la ley Monse, recordemos que está ley esta avalada por los papás de Monse, nos autorizaron ocupar el nombre de su hija para esta iniciativa y que ha sido un trabajo de la mano de la colectiva las Brujas del Mar y el argumento a pesar de haber dictaminado de manera favorable, que se presentó es que de cámara de diputados federales pasará al Senado de la República y de ahí, ya podríamos estar legislando, cosa que no es correcta, eso es un artilugio,para no legislar en temas tan delicados y que nosotros tenemos que legislar, en un tema tan delicado como son los feminicidios», indicó.

La diputada local agregó que Veracruz se mantiene en los primeros lugares en casos de feminicidio desde hace años, por lo que continuarán en la lucha para que la Ley Monse sea aprobada.