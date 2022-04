Buscan veracruzanos pases al Mundial de para natación

abril 16, 2022

Fernando Hernández/Veracruz. Una delegación de nueve nadadores veracruzanos viajarán este domingo a Tijuana, Baja California para competir en el Abierto Mexicano de para natación.

La finalidad del equipo es buscar boletos para el Campeonato Mundial de la especialidad en Madeira, Portugal 2022, que es el primer evento deportivo dentro del Ciclo Olímpico rumbo a los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.

Rebeca Hernández Carmona y Guillermo de la Cruz Barrón están en el listado de viajeros y parte de su preparación ha sido en la alberca de la Ciudad Deportiva “Leyes de Reforma» bajo la supervisión del entrenador Adrián Peralta Ramírez.

La medallista en Paralimpiadas Nacionales participará en las pruebas de 100 libres, 100 dorso, 100 pecho, 100 mariposa, 200 libres y 200 combinado buscando estar por primera vez en un Campeonato Mundial.

“Estoy nerviosa pero feliz, espero bajar mis tiempos y lograr mi pase al Mundial, pero hay que trabajar duro para lograrlo, agradezco a mis padres que me traen a entrenar y me apoyan para ir a mis competencias», indicó Hernández Carmona.

Mientras tanto, Guillermo de la Cruz, de la categoría S9, participará en 50 y 100 libres, 100 dorso y 100 mariposa. «Hay que hacerlo bien para llegar a ese lugar; para eso estamos entrenando”, acotó.

De la Cruz Barrón comentó que éste será su último año en Para Juegos Nacionales, pero continuará en la natación competitiva y buscará los tiempos que le den el pase a los mundiales de la especialidad.

«La natación me ha dado todo, pues sin la natación no sé dónde estaría; es un deporte que me ha brindado muchas cosas más allá de las medallas», enfatizó. El Abierto Mexicano de para natación se realizará en la alberca olímpica del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Baja California del 18 al 21 del presente mes.

DELEGACIÓN VERACRUZANA: Diego López Díaz, Ángel de Jesús Castán Gómez, Jesús Antonio Zavala Manuel, Luis Antonio Burgos Godínez, Naomi Somellera Mandujano, Nelly Edith Miranda Herrera, Alejandro Díaz Infante, Rebeca Hernández Carmona, Guillermo de la Cruz Barrón.