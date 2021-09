Buscará AMLO gente “bien valorada” de todos los partidos

septiembre 15, 2021

Ciudad de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se está dedicando a buscar gente “bien valorada” de todos los partidos y fuerzas políticas para que se incorporen a su gobierno, y se lanzó contra el PRI después de que se enojaran por proponer a Quirino Ordaz como nuevo embajador de México en España.

“Vamos a ver: estoy invitando a dirigentes, servidores públicos de todos los partidos, buscando desde luego que sea gente que esté bien valorada, después de que termina su Gobierno (…) Se enojaron mucho no se por qué. No va a representar un partido, no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, es indigno”, afirmó.

Señaló que es muy honroso representar a nuestro país en el extranjero, e insistió en que ni siquiera iría a representar a su gobierno, sino al Estado y a todos los mexicanos desde el país europeo.

Por último advirtió que seguirá invitando a otros gobernadores y políticos que hayan hecho un buen trabajo, sin importar de donde provengan, pues indicó que como él recorre el país sabe cómo están siendo calificados distintos personajes por todo México.