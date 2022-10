Buscará Emiliano Zapata aumentar número de policías municipales para el próximo año

octubre 30, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Aunque hay un trabajo coordinado con las fuerzas del orden federales y estatales para resguardar la tranquilidad del corredor turístico y gastronómico de Emiliano Zapata, el presidente Erick Ruiz Hernández reconoció que es necesario incrementar el número de elementos de la Policía Municipal, el cual apenas alcanza los 60.

En entrevista, dijo que la presencia de las fuerzas armadas, así como de la Guardia Nacional ha apoyado a mantener el orden y generar las confianza en el corredor gastronómico.

“Los diferentes órdenes de gobierno estamos en coordinación para generar este ambiente de paz, sí nos hacen falta elementos de policía municipal, contamos con 60 elementos policiacos, este año aumentamos 20 elementos, el próximo año vamos a trabajar para que haya más elementos”, dijo,

Por otra parte, el Edil dijo que por el momento se encuentra tranquilo el tema del abastecimiento de agua y las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han dejado en claro que la construcción del fraccionamiento Terranova, no impactará negativamente a los pobladores de la zona.

“Hemos solicitado información para estar más enterados y en condiciones de hacer las gestiones necesarias para abastecer de agua tanto a la zona conurbada, como a las poblaciones. Los desarrollos, en concreto, Terranova, ha hecho gestiones desde hace años, a nosotros nos tocó darle continuidad”.

Aclaró que quienes son competentes en dar autorización o no de la exploración de mantos acuíferos es la Conagua, incluso los pobladores han tenido reuniones con Conagua, donde se les ha aclarado que no hay afectación.“Estamos sobre el acuífero Xalapa-Coatepec, no tenemos problemas con el agua”, dijo el edil.