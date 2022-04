Buscará Paty Lobeira reunión con AMLO; le planteará problemáticas de los veracruzanos

abril 20, 2022

Eda Sentíes. Veracruz. Aunque no ha recibido invitación para la visita que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz este jueves, la alcaldesa Patricia Lobeira espera poder concertar una reunión con el mandatario para platicar sobre las necesidades y problemáticas de la ciudad.

La edil dijo que hasta ahora no ha sido requerida, ni ha recibido invitación, para participar en el evento que tendrán lugar en la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, sin embargo en reiteradas ocasiones ha solicitado audiencia con él para plantearle diferentes temas.

“Hasta ahora no tenemos notificación de los eventos del presidente, a mi me encantaría tener un acercamiento para comentarle las problemáticas que tenemos los ciudadanos, ninguna invitación, la verdad es que nosotros hemos pedido acercamiento para poder platicar de los temas que los veracruzanos están padeciendo, pero no hemos tenido invitación”, dijo.

Lobeira Rodríguez, dijo que sí ha tenido acercamiento con otras dependencias federales como el INAH y con la Comisión Federal de Electricidad, con quienes han mantenido un canal, además destacó la buena coordinación con las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno.