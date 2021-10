¿Buscas un profesor particular en línea? aquí te decimos como encontrarla

octubre 30, 2021

Ciudad de México. La virtualidad tiene múltiples beneficios y más aún en el ámbito educativo, donde realiza uno de sus máximos aportes a partir de facilitar material bibliográfico, datos e información acerca de todo lo que ocurre a nivel mundial y los acerca a los estudiantes en un click.

Estudiar hoy no es lo mismo que hace cien años atrás, la llegada de internet creó varias conexiones impensadas y puso a disposición de las instituciones educativas herramientas para que aprender sea más entretenido y simple.

Páginas como Busca tu profesor proponen métodos de aprendizaje a través de profesores que brindan apoyo escolar, sobre todo en esta época donde la escuela ha tenido pausas que cuestan retomar, principalmente a fin de año donde todo se potencia.

¿Cómo funciona esta página?

En Busca tu profesor hay profesores particulares de distintas áreas que pueden elegirse con un sistema de filtros donde se prioriza lo que el cliente desee, estos pueden ser: asignatura, nivel, precio y ubicación. Es importante ser claros para que la búsqueda devuelva resultados precisos.

A partir del análisis de cada postulante, quien en su perfil contará acerca de sus métodos de enseñanza, sus estudios previos y su experiencia, existe la posibilidad de dialogar a través de un chat que propone la página.

Además, otros estudiantes que hayan tenido sus clases podrán puntuarlo y dar sus experiencias como punto de vista para la futura elección. Cada persona envía sus dudas y objetivos al profesor a través de una solicitud y también es posible elegir algunos profesores alternativos por si acaso.

Si el profesor acepta su solicitud y pactan iniciar las clases, podrán comunicarse para organizarlas y pautar contenidos y métodos de estudio, es un método con simples pasos que tiene como fin ayudar a los estudiantes desde la virtualidad.

¿Cómo elegir un buen profesor?

La selección de un profesor particular no debe tomarse a la ligera ya que de esto dependerá el éxito o el fracaso en los estudios, y nadie quiere perder tiempo en esta temática, sobre todo los estudiantes en fin de año.

Lo primero que hay que hacer es conocer sus estudios, esto nos ayudará a saber si es pertinente en el área que se busca reforzar. Por ejemplo, sería lo correcto que un profesor de matemáticas tenga estudios en matemáticas, sin embargo si éste es graduado en química es igual de útil, dado que los estudios universitarios profundizan en áreas que en la escuela primaria y secundaria sólo se ven en la superficie.

En segundo lugar, la experiencia. Siempre es mejor contratar a un profesor experimentado, que sepa de qué forma llevar adelante una clase y sacar provecho del tiempo durante las horas de estudio. Lo ideal es que esté especializado en el nivel en que el estudiante se encuentre cursando.

En tercer lugar, las opiniones de otros estudiantes. Si bien cada persona aprende a su ritmo, es importante tener en cuenta los modos de enseñanza y otros aspectos que son útiles como la paciencia, la dedicación, las formas de explicar, los ejercicios y la forma de evaluar con la que podrían encontrarse ante una posible clase de determinado profesor.

En cuarto lugar, la primera impresión. Dicen que hablando se entiende la gente y esta no es la excepción, es decir que conocer al profesor puede despejar muchas dudas acerca de su desempeño como docente, sus estudios y sus modos de dar clases, todo lo mencionado anteriormente puede cambiar de perspectiva cuando se conoce un poco más a la persona detrás de la descripción.

¿Por qué elegir clases online?

Las facilidades de cursar de forma online permiten maximizar el tiempo en una era donde el tiempo falta. Poder conectarse desde la computadora de la casa y aprender desde un contexto conocido, además, genera más confianza en el estudiante que hacerlo en un ambiente nuevo.

Además, muchas personas se sienten seguras para comentar, debatir y cuestionar aquello que no entienden desde la virtualidad, no así como muchas veces sucede con la presencialidad, donde algunos estudiantes se sienten expuestos si no tienen confianza con el profesor para despejar sus dudas.

Este método de enseñanza ha venido para quedarse y brindar comodidad en el estudio, otro punto de vista desde lo pedagógico y con la incorporación de herramientas virtuales que permitan que la interacción entre profesor y estudiante se configure desde el entretenimiento y la inmediatez.