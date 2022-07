Cada chango a su mecate, recomienda Manuel Huerta a quienes quieren interferir en proceso interno de Morena

julio 23, 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara hizo un llamado a funcionarios públicos a no intervenir en el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena en Veracruz, “cada chango a su mecate”.

El funcionario federal, que hasta el 2018 llevó las riendas del partido en Veracruz, pidió que gente externa -del PAN, PRI y PRD, eviten involucrarse en el proceso de la izquierda, sin embargo, amplió su llamado a los funcionarios locales.

“En el desarrollo de sus procesos internos, Morena no puede reproducir al PRI. No podemos volver al régimen del partido de Estado en que el Gobierno era lo mismo que el partido”.

Pidió a quienes están en funciones a no meterse en el proceso interno de Morena, “Quien lo quiera hacer, que se dedique a las tareas del partido, y quien quiera estar en el Gobierno, que se dedique al Gobierno.”

Cuestionado por la próxima elección de los Delegados Estatales y Nacionales de Morena, dijo coincidir con la opinión del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, en el sentido de que ningún partido político de oposición debe intervenir en la vida interna de Morena, coincidió con el legislador, y extendió la recomendación a los funcionarios públicos de ese partido.

“Coincido con el diputado Gómez Cazarín, no debe intervenir nadie de partidos externos, del PAN, del PRI o del PRD. Pero yo lo ampliaría a que tampoco intervengan funcionarios de Morena, del Verde o el PT”, reiteró.

Dijo que actualmente no participa en tareas del partido porque tiene permiso para cumplir con tareas de funcionario público. “En asuntos del partido no me meto. Tengo muy clara mi función”, aclaró.

El ex dirigente del partido aseguró que la militancia y los ciudadanos “son mucha pieza”, porque ya lo demostraron. “Sabrán tomar la decisión correcta.”