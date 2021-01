Cada vez hay casos más graves de COVID-19 en Veracruz

enero 18, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Desde que inició la temporada invernal el número de casos de COVID-19 se ha incrementado considerablemente según lo pronosticado, no obstante, la gravedad de los síntomas también ha ido en aumento y esto no se debe precisamente a la temporada, sino más bien a las nuevas cepas del virus que no se han detectado, pero que se han hecho más resistentes y contagiosas, indicó el presidente del Colegio de Medicina Interna, Alejandro Barrat Hernández.

Detalló que la falta de estudios moleculares en cada caso hace imposible la identificación de las nuevas cepas, sin embargo, el agravamiento de los casos se puede deber a ese factor.

“Lo que estamos viendo es que cada vez están llegando pacientes más graves, no el paciente leve que estábamos acostumbrados a ver, sino que cada vez hay más gravedad en la enfermedad (…) las condiciones invernales lo que hacen es que el frio disimule un poquito nuestras barreras mecánicas, de eliminación de los virus, la formación de moco y demás secreciones y por eso vemos más posibilidad de más pacientes, pero el tema de que sea más grave porque sea invierno no hay una relación, la teoría que se podría plantear es que muy posiblemente estamos teniendo cada vez más casos de las nuevas cepas que están surgiendo, pero que no se están identificando en tanto que n ose hacen tantos estudios moleculares”, refirió.

Reiteró que la única manera de disminuir el riesgo de contagio es mantener la sana distancia y en mayor medida el aislamiento en casa, así como utilizar el equipo de bioseguridad como cubrebocas y gel antibacterial.