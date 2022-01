Cafetaleros bloquean carretera; exigen sean respetados los precios

enero 21, 2022

Juan David Castilla/Veracruz. Cientos de cafetaleros protestaron y bloquearon la carretera hacia el municipio de Ixhuatlán del Café, en la localidad Otatitlán, para denunciar que los precios continúan siendo castigados en la región.

Los quejosos acusaron directamente a la empresa Agro industrias Unidades de México (AMSA) de controlar el precio del café, en perjuicio de los pequeños productores.

También comentaron que la comercializadora está pagando apenas cinco pesos por kilogramo de café cereza a los cafetaleros. En ese sentido, los inconformes exigieron la intervención de autoridades municipales, estatales y federales para que las compañías paguen los precios del mercado internacional.

También mencionaron que la empresa mencionada está condicionando los horarios de entrega de café, afectando a quienes participan en el proceso productivo. Los encargados de AMSA establecieron que la entrega del café sea de 14:00 a 16:00 horas, cuando en corte del mismo se realiza de 8:00 a 17:00 horas.

De acuerdo con Minervo Cantón Peña, uno de los manifestantes, el café es entregado alrededor de las 19:00 horas en los beneficios.

“Exigimos que se reciba el producto todos los días y que se nos pague un precio justo, que no nos estén robando porque de antemano sabíamos que este año era nuestro, por los problemas que ha tenido Brasil en la producción del aromático. Sabemos que no hay abastecimiento de café en el mercado internacional y está a buen precio”, enfatizó.

Cabe destacar que el precio del café en el mercado regional es de 17.50 pesos y no está siendo respetado por las grandes empresas.

El municipio de Ixhuatlán del Café está localizado en la zona central montañosa del estado de Veracruz, a unos 115 kilómetros de la ciudad de Xalapa.