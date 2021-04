Cafetaleros repudian que haya más dinero para campañas que para el campo

abril 12, 2021

Juan David Castilla Arcos/El Demócrata. Decenas de cafeticultores protestaron frente a Palacio de Gobierno para repudiar que haya recursos económicos para las campañas electorales y no para el rescate del campo veracruzano.

Cirilo Elotlán Díaz, secretario del Consejo Regional del Café de Coatepec, criticó que los candidatos a un cargo de elección popular sólo busquen su beneficio y no el del pueblo.

“Me sorprende, me desconcierta, ahorita vemos las campañas a todo vapor. Llega un candidato a mi rancho en una camioneta de 600 u 800 mil pesos, se juntan por ahí unos productores, el candidato dice: vengan, los productores se sienten animados, no, es que el candidato estaba viendo que algunos productores se fueron a recargar a la camioneta y no se la fueran a rayar”.

El líder cafetalero señaló que los productores viven al día y carecen de apoyos para mantener en buen estado sus cultivos.

“Sin embargo, sí hay dinero para sus campañas, ¿me equivoco compañeros?”, cuestionó con micrófono en mano sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

En una de las pancartas, se alcanza a leer: “INE, la mafia más poderosa de México. El capo Chencho Córdoba, los jefes de jefes, para ellos millones de pesos, ¿y para el campo?”.