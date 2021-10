Cafeticultores denuncian robo del 40% de su cosecha 2020-2021

octubre 4, 2021

Juan David Castilla/Coatepec.- Cafeticultores de Coatepec denunciaron que las grandes empresas transnacionales acapararon el 80 por ciento de la cosecha 2020-2021, comprando el café a los pequeños productores, a bajo costo, para revenderlo al doble de precio.

De acuerdo con el secretario del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, las grandes empresas y compradores de café les “robaron” el 40 por ciento de su producción.

“Algo paradójico que pasó este año 2021 es que toda la cosecha 2020-2021, el 80 por ciento de esta producción se vendió en promedio a ocho pesos el kilogramo de café cereza”.

Señaló que las compañías como Nestlé embodegan el producto y aprovechan cuando se incrementan los precios para comercializarlo y tener un mayor beneficio.

“En la zona Cosautlán, Tlaltetela, están manejando un precio de 10 pesos el kilogramo de cereza, 12 pesos el kilogramo de cereza, y eso lo están anunciando. Pero ya en julio los precios se dispararon a 15 pesos el kilogramo de cereza, pero ese café ya no está en manos de los productores, ese café ya está en las bodegas de los grandes compradores, entonces imagínate el gran negocio que hicieron”.

Elotlán Díaz añadió que el problema es grave, toda vez que continúa la estrategia por parte de los grandes compradores, mediante sus “coyotes” en las localidades de la entidad.

“La estrategia que están mandando los compradores a través de sus coyotes en las comunidades es que dicen: vamos a comprar, vamos a abrir compras a diez pesos y a 12 pesos el kilogramo de cereza. Los productores dicen a ese precio vendo mi cereza y con esos precios ya no me interesa maquilar, ya no me interesa procesarlo, transformarlo en pergamino, ya lo vendo en cereza, porque está en buen precio. Es una estrategia mañosa, que están manejando los compradores para acaparar café barato y después ellos renegociar ese café a un excelente precio”, agregó.

Cabe recordar que el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, con el objetivo de promover la bebida con eventos y ferias a nivel mundial; sin embargo, la situación de los pequeños productores continúa siendo complicada.