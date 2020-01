«Calderón era un cínico y Peña despreciaba a la gente»

México/Notimex. Teresa Carmona camina llevando entre sus manos una flor blanca y la fotografía de su hijo Joaquín, asesinado a los 21 años en la Ciudad de México. Sin dejar de caminar, atribuye al expresidente Felipe Calderón “la responsabilidad original” del clima de violencia e inseguridad que se vive en el país.

“Bueno, Calderón era un cínico y es el responsable original de todo esto. Peña Nieto, ni hablar, la banalidad y el desprecio por la gente”, comenta.

Añade que desde que se inició el Movimiento por la Paz, ha participado en las actividades como una forma de contribuir a que la situación se supere y se pueda recuperar la tranquilidad en el país.

“Esto me mueve a participar en todas las movilizaciones que ha tenido el Movimiento por la Paz. Despertó mi conciencia y he tratado de abonar a la paz”, reitera.

Al hablar de su hijo, con voz pausada expresa en qué circunstancias lo asesinaron.

“Mi hijo era fantástico, era mi primogénito, estaba estudiando en la Ciudad de México, quería ser arquitecto. Joaquín tenía 21 años el día que lo asesinaron. Estaba dentro de su departamento, muere con mucha violencia. Fue en el 2010”, relata.

Acusa que la investigación no ha resuelto el homicidio. A diez 10 de ocurrido el asesinato ignora cuáles fueron las causas del hecho.

“Pues no sé porque las procuradurías no investigan. Tienen una carpeta ahí arrumbada”.

Teresa Carmona esperar que el actual presidente decida hacer realidad el acuerdo establecido el 14 de septiembre de 2018 en el Centro Cultural Tlatelolco.

“De Andrés Manuel, veo legítimo su discurso de la voluntad de cambiar las cosas, pero me parece que le cuesta trabajo modificar sus ideas preconcebidas, entonces, no los quiere, no está de acuerdo, él dice que esta cuestión de la política de Estado no le toca a él, que le toca a su gabinete, y pues no, porque sí le toca a él”, señaló.

Hizo votos porque el mandatario reciba a los participantes en la caminata que inicio el jueves 23 en Cuernavaca, Morelos.