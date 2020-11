Cam Newton y los Patriots se salvan del ridículo ante los débiles Jets

noviembre 10, 2020

EU/Medio Tiempo. Los New England Patriots (3-5) supieron reaccionar a tiempo para evitar la catástrofe para ganar de último segundo 30-27 a unos New York Jets (0-9) que dieron su mejor actuación en la temporada 2020 de la NFL, aunque no les alcanzó.

Pronto pegaron los Patriots con un acarreo de anotación de Cam Newton en el primer cuarto, dándole la vuelta al marcador luego de que Sergio Castillo pusiera tres puntos para los Jets en su primera serie ofensiva del duelo.

Tras ello, vinieron diez puntos de New York, primero cuando el veterano Joe Flacco conectó un bombazo de 50 yardas con Breshad Perriman, y luego con Castillo pateando otro gol de campo. Los Patriots se acercaron con una patada de Nick Folk, pero Flacco encontró a Jamison Crowder en las diagonales.

Al regreso de los vestidores, los Patriots anotaron con una carrera de Rex Burkhead, preludio a la segunda conexión de seis puntos de Flacco con Breshad Perriman. El exmariscal de campo de los Baltimore Ravens se dio el lujo de superar a Joe Montana en el listado de quarterbacks con más yardas por aire.

Folk apareció de nuevo para recortar distancias. Ya en el último cuarto, los comandados por Bill Belichick empataron el marcador con el segundo acarreo de anotación de Cam Newton. Todavía los Jets tuvieron el balón con menos de dos minutos por jugarse, pero desperdiciaron sus opciones y Nick Folk ganó el partido con su tercer gol del juego.