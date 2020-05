Cámara frigorífica y médico forense malestar social

mayo 9, 2020

Arquímedes González/Misantla. A 4 años de la instalación de la cámara frigorífica -2016- que se encuentra en el SEMEFO de esta ciudad de Misantla, en las ultimas fechas han surgido malestar debido a que tal parece esta no se encuentra en servicio, y mas aun con los fuertes calores, se ha estado detectando olores fétidos que proviene de su interior.

Fue en la administración anterior, que se logro la instalación de una cámara frigorífica que tendría cupo para 5 cuerpos y esto pudiera estar conservado, con ello según se evitaría que los olores que emanan los cadáveres pudieran olerse en el perímetro, además de que esto no sea un factor de daños a la salud pública, sin embargo, a la fecha esta cámara no le han dado el debido mantenimiento o no funciona.

En su momento el ayuntamiento le correspondió ejecutar la rehabilitación del área, donde se tuvo que hacer unas modificaciones en el SEMEFO para poder instalarla, el trabajo se realizó y fue personal de Servicios Periciales en su momento quien llego a la instalación y supuesto funcionamiento, pero tal parece que no está en marcha, provocando el malestar y la producción de moscas que llegan a los establecimientos y hogares del perímetro.

Por otra parte, en este mismo año el abogado Lucino Escobedo García, dio a conocer que en esta ciudad urgía y sigue en este tenor, la creación de una Delegación de Servicios Periciales que pueda brindar el servicio en este municipio, señaló que, pese a que Misantla es cabecera judicial, depende completamente del municipio de Martínez de la Torre en materia de periciales.

“Si necesitamos un perito criminalístico, psicólogo, o un perito en grafoscopía tenemos que trasladarnos hasta Martínez de la Torre y si en Martínez, por alguna razón no hay entonces debemos ir directamente a Xalapa, ustedes lo han visto, Agrego que desde en el 2014, se solicitó a la entonces Ministerio Público, Gertrudis Martínez su intervención ante el Gobierno Estatal y las dependencias correspondientes, para que estos tomaran cartas en el asunto, pero aún se sigue en las mismas condiciones, respecto a este asunto, por lo que es necesario se tomen cartas en el asunto, pues hasta el momento no hay ningún proyecto para mejorar este servicio.