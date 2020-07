CAME-C19 ya se encuentra tratando casos Covid-19

julio 9, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. A dos días de haberse activado el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME-C19) instalado en el Centro de Raqueta de Boca del Río, este espacio ya cuenta con 8 pacientes en su interior, informó el secretario de Salud del estado, Roberto Ramos Alor.

Detalló que eso no significa que el servicio hospitalario haya sido rebasado y explicó que en este CAME solo se atiende los pacientes considerados no graves y que se encuentran en un proceso avanzado de recuperación.

“Son una extensión de los hospitales COVID-19 que atienden a los pacientes en un proceso avanzada de recuperación y estos se pusieron para desahogar la capacidad hospitalaria, pero hasta el momento no han sido rebasadas (…) el del centro de raqueta cuenta ya con 8 pacientes y el del velódromo de Xalapa tiene 9

Por último, el secretario reiteró que el municipio de Veracruz sigue aportando el mayor número de casos en toda la entidad.