Camilo y Evaluna anuncian la llegada de su primer hijo

Ciudad de México. Mediante el estreno su nueva canción “Índigo”, Evaluna y Camilo dieron la noticia de que pronto serán padres por primera vez.

A través de sus redes sociales, la pareja de artista invitaron a sus fans a grabar su reacción; ya que, en la parte final del video musical, se puede observar a la hija de Ricardo Montaner enseñándole la prueba de embarazo a su pareja. Así como también, mostraron las reacciones de sus familiares y amigos ante la noticia.

Asimismo, la respuesta de los fanáticos no se hizo esperar, quienes no dudaron en expresar su alegría.

“Yo no me he grabado, pero estoy llorando como una bebé. Me alegro tantísimo por vosotros. La tribu se hace mas grande.” fue uno de los tantos comentarios que se podían leer en Twitter.