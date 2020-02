Camioneta de hidrógeno Nikola Badger busca competir con la Cybertruck

Estados Unidos/Medio Tiempo. La industria de los automóviles eléctricos tiene un nuevo exponente que promete ser un duro competidor para la Cybertruck de Tesla.

Se trata de la Nikola Badger, una camioneta que cuenta con una celda de combustible de hidrógeno.

El evento Nikola World 2020 será el que revele físicamente la pick-up, prevista para estar a la venta en septiembre, aún sin precio al público y de la que ya hay imágenes en la cuenta oficial del fundador de Nikola, Trevor Milton.

Celda de combustible de hidrógeno y batería eléctrica. Velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. Casi mil kilómetros de autonomía eléctrico-hidrógeno. 906 caballos de fuerza. Torque de 980 libras/pie.

Para poder satisfacer a los clientes que compren la camioneta Badger, Nikola está planeando 700 estaciones de hidrógeno en Estados Unidos, con el estado de Arizona como sede de la empresa.

Información oficial de Nikola afirma que el hidrógeno tiene los mismos beneficios que los vehículos eléctricos, ya que utilizan los mismos motores, pero a la par elimina muchos de sus problemas, como los tiempos de recarga largos, rango limitado, arranque en frío y peso adicional. ​

Introducing #nikolabadger, the most advanced electric & hydrogen pickup, designed to take down the Ford Raptor. The Badger will output 906 HP, 980 ft. lbs., 4×4, torque vectoring, 15 kW of power export, with up to 600 miles of range. Get updated here: https://t.co/rEdFNMRLao #h2 pic.twitter.com/HPG0zieURT