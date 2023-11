Campesinos requieren caminos para comercializar su mercancía: Ugocp

noviembre 9, 2023

Juan David Castilla/Xalapa. En el estado de Veracruz continúan pendientes diversas solicitudes para la construcción de caminos y así el sector campesino pueda comercializar y distribuir su mercancía.

Así lo denunció el líder de la Unión General Obrero Campesina y Popular (Ugocp), Gabino Carmona Hernández, quien añadió que las carencias en materia de infraestructura carretera son notorias en la entidad.

“Desde la zona de Pánuco hasta Las Choapas se necesitan caminos y accesos para comercializar sus mercancías. Es un problema de infraestructura en el estado”, enfatizó.

En rueda de prensa, realizada en la zona centro de la ciudad de Xalapa, el líder de la Ugocp indicó que la actual administración estatal no ha dado una respuesta favorable a sus demandas.

Mencionaron que también son notorios los reclamos en la organización por la falta de apoyos para vivienda, empleo y la generación de microempresas en las distintas regiones del estado de Veracruz.

“Escuchan pero no atienden, esa es la realidad, no ha habido lo que esperábamos los veracruzanos. Los compañeros se quejan de que no ha habido la atención adecuada”.

Carmona Hernández pidió a los funcionarios estatales que atiendan las demandas de las organizaciones veracruzanas, pues está por concluir la administración y persisten las carencias.

“Necesitamos que se pongan al 100 los funcionarios que fueron electos por la ciudadanía, que lo hagan como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a enfrentar los problemas en cada región del país, así queremos que sea el gobierno de Veracruz, que es morenista también”, enfatizó.

Refirió que varios de los que pretenden ser coordinadores de la cuarta transformación en Veracruz no generaron resultados favorables como funcionarios.

“Si hubiesen cumplido con su función serían avalados por la ciudadanía pero han sido lamentablemente grises en ese sentido, es fuerte decirlo pero es la queja de los compañeros, nosotros recorremos todas las regiones y eso es lo que nos han dicho”, remató.