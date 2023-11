Canaco-Sectur pide comprar en comercios establecidos durante el Buen Fin; así obtendrán garantía de sus compras

noviembre 16, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Xalapa (Canaco-Sectur) comentó que el Buen Fin tiene como objetivo fomentar el consumo, pero, sobre todo, permitir a las empresas obtener ingresos que les permitan hacer frente a la cuesta de enero.

“El Buen Fin surgió como una forma para que pequeños comercios, Pymes, puedan beneficiarse de los mecanismos financieros como meses sin intereses o crédito, entonces, a lo largo del tiempo se ha ido flexibilizando de las entidades financieras (…) todo aquel negocio que pueda tener una terminal en su punto de venta tiene la posibilidad”.

Lo más importante, comenta, es que los negocios estén dentro de la formalidad, con sus pagos fiscales al día y registrarse en la página del Buen Fin, porque es una marca registrada de Concanaco, y eso permitirá usar el logotipo.

Están trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que les puedan apoyar a los empresarios y a los compradores.

A la ciudadanía, les recomienda el empresario, deben prever que su deuda o compromisos con tarjetas de banco o de tiendas departamentales no supere el 40 por ciento de los ingresos mensuales, de lo contrario se podría tener problemas para hacer frente a los compromisos económicos.

También pidió a los consumidores que antes de hacer una compra, confirmen en la plataforma de Concanaco las empresas que participan en el Buen Fin, para que se consuma en negocios locales y así obtener garantía de los productos o servicios que se adquieren.

“Que hagan bien sus cuentas, que no compren a lo loco, creo que es una época en la que nos podemos hacer de cosas que no se compran todo el año, hay facilidades de las tiendas locales; que no se endeuden demás que sean muy hábiles con el manejo de sus créditos, que sean previsores. Que no gasten más del 40 por ciento de su ingreso mensual, porque sino será muy complejo pagar”.

Además, pidió a la gente comprar por medios electrónicos, para que no tengan efectivo y estén a merced de posibles robos.

“No tenemos los números del año pasado, pero fue similar al 2019, cuando los comercios ingresaron 100 millones de pesos, en la región de Xalapa, y estimamos un incremento de un 15 por ciento para este 2024”, confirma a este medio.